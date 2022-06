Rai 2, a chi affidano quattro programmi: il volto del nuovo "zar" a Viale Mazzini

23 giugno 2022 a

È tutto pronto per il nuovo debutto di Stefano De Martino. Il 30 giugno esordirà nel nuovo programma musicale di Rai 2 Tim Summer Hits che terrà compagnia agli italiani tutta l'estate a suon di tormentoni e successi musicali. Oltre al conduttore napoletano anche Andrea Delogu sarà al timone di questo programma. È stato proprio durante la conferenza stampa di presentazione che il direttore dell'intrattenimento Rai, Stefano Coletta ha comunicato la novella non risparmiando sentiti elogi per l'ex ballerino di Amici.

"Il volto identificativo di Rai 2", queste le parole di Coletta che ha anticipato di avere in serbo per lui diversi progetti oltre a Tim Summer Hits. Secondo quanto ha riportato Giuseppe Candela su Dagospia a settembre arriverà anche la messa in onda di un nuovo show in arrivo dagli Stati Uniti. Continua poi l'avventura a inizio 2023 con una nuova stagione di Stasera tutto è possibile e non solo, da metà novembre in seconda serata sempre su Rai 2 Bar Stella. Programma che straordinariamente quest'anno andrà in onda per un mese tre volte a settimana, ovvero il martedì, mercoledì e giovedì. Coletta punta tutto su De Martino insomma. Così, dopo diversi anni in tv, De Martino ha ottenuto il riconoscimento che meritava da parte del suo direttore, a coronamento di una carriera in costante crescita. La bellezza di quattro programmi...

