Andrea Delogu, "in giro si dice che...": un dramma per Belen Rodriguez?

09 luglio 2022 a

a

a

Consapevole o meno, il cantante Mika ha scatenato un polverone di gossip con una sua esternazione sul palco del Tim Summer Hits. L’evento musicale è condotto da Andrea Delogu e Stefano Di Martino: “Siete una bella coppia - ha dichiarato l’ex giudice di xFactor - ma lo dico in senso romantico”. I diretti interessati hanno reagito con un po’ di imbarazzo, dato che lei ha una relazione con il modello Luigi Bruno e lui è da poco tornato insieme a Belen Rodriguez.

"Basta sennò ci licenziano". De Martino e Delogu, cala il gelo in diretta

“Si è parecchio malignato sulla forte amicizia tra Andrea Delogu e Stefano Di Martino - scrive Ivan Rota nella sua rubrica su Dagospia - palesando tra i due un possibile flirt. Il gossip si è riacceso a causa del cantante Mika”. Quest’ultimo ha quindi dato spettacolo in tutti i sensi al Tim Summer Hits, che tra l’altro viene trasmesso in diretta su Rai2. Quando è arrivato il suo momento, l’artista ha deciso di mettere in piedi uno spettacolo simile a quello dell’Eurovision.

Rai 2, a chi affidano quattro programmi: il volto del nuovo "zar" a Viale Mazzini

Mika si è quindi messo al pianoforte: “Non avrei mai pensato in vita mia di fare un’esibizione simile e di questo tipo con il pianoforte. Solo con uno strumento simile può suonare e cantare tutta Piazza del Popolo”. Poi il colpo di scena finale, con la battuta rivolta alla coppia di conduttori che ha infiammato il gossip.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.