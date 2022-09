Bruno Arena, Massimo Boldi: "Cosa non sapete su di lui", la rivelazione dopo il lutto

Francesco Fredella 28 settembre 2022 a

“Ho scoperto Bruno Arena con mio fratello Fabio nel 1998 a Colorado": Massimo Boldi e quel racconto inedito L’attore milanese interviene a RTL 102.5 News per raccontare una lunga amicizia con Bruno Arena, morto oggi all'età di 65 anni. La notizia ha sconvolto i fan, il mondo della tv e del cinema. “Sul set era come lo vedevate in tv. Una persona allegra, educata, un grande professionista".

E ancora: "Ricordo tutto del momento in cui ci siamo visti per la prima volta, era il 1998 in occasione di Colorado. Ho capito subito il suo talento e ho presentato i Fichi d’India a De Laurentis. Per questo motivo mi sento un po’ quello che li ha scoperti. Non ho ancora sentito Max Cavallari”, ricorda Boldi. Che appare visibilmente commosso.

Sui social rompe il silenzio Max Cavallari, suo storico amico. "Hai preso la valigia e le parrucche? Adesso farai ridere i grandi lassù. È solo un arrivederci Ti amerò per sempre": con questo commovente post Max Cavallari, l'altra metà dei Fichi d'India, su Facebook dà l'addio al suo amico Bruno Arena, scomparso oggi. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma che ne aveva compromesso le capacità motorie. Stamattina ad annunciare prima di tutti è stato Paolo Belli su Instagram.