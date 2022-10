Elena Canti e il suo nuovo singolo "Ritrovarsi ancora": "Ecco come è nato il testo"

02 ottobre 2022 a

Elena Canti presenta il suo nuovo singolo "Ritrovarsi ancora". "E’ per me un’emozione annunciare l’uscita del nuovo singolo “Ritrovarsi ancora”! E sono ancora più felice di aver suscitato l’interesse di un’etichetta importante come la SAAR Records (che ha lanciato artisti del calibro di Vasco Rossi e Adriano Celentano). L’idea che ha ispirato questo nuovo singolo nasce da una domanda spontanea: quante volte vi è capitato di chiedervi “conosco davvero la persona che amo?”, che sia un compagno o un’amica, insomma una persona a cui vogliamo bene e che magari abbiamo idealizzato in modo diverso da com’è realmente". Poi parla anche di come è nato il testo di questo suo nuovo brano: "Questo testo nasce proprio dal bisogno di esplorare il rapporto con l'altro, descrivendo una relazione che si fonda su un labile equilibrio, in un fitto gioco di rimandi, in cui i due protagonisti si perdono per poi ritrovarsi. Tra allontanamenti e avvicinamenti, inizi quasi sussurrati come fossero confessioni e ritornelli liberatori, “Ritrovarsi ancora” riconosce l'ambivalenza del sentirsi vulnerabili e al tempo stesso protetti descrivendo momenti quotidiani di condivisione, e la difficoltà dello stare in piedi quando tutto intorno oscilla". Su youtube la clip ha raggiunto già quasi un migliaio di visualizzazioni.



Qui il video clip