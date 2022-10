Dodi Battaglia, malore al concerto: "Dolore profondo". Cosa è successo

05 ottobre 2022 a

a

a

Attimi di angoscia e terrore per Dodi Battaglia, ex chitarrista dei Pooh. Durante un concerto in piazza Maggiore a Bologna per la chiusura del suo tour ‘Inno alla musica 2022’, ha accusato un malore e l'evento è stato interrotto. Lo staff, appena ha capito che qualcosa non andava, si sono precipitati sul palco per soccorrere l’artista. A quel punto Radio Bruno riferisce che Battaglia ha manifestato problemi di salute per gli strascichi di una infezione che lo ha colpito l'estate scorsa. Poi però lo stesso Dodi ha dato una versione diversa.

“Purtroppo non è ancora riuscito a recuperare i problemi dovuti a un’infezione intestinale che, come ha detto al pubblico, lo ha colpito in estate. Ha voluto comunque provarci per festeggiare il Patrono e portare la sua musica nella sua città", aveva detto l'emittente radiofonica. "Sta bene, ma i medici hanno consigliato di interrompere il concerto che stava emozionando il pubblico di piazza Maggiore”.

"Io, Moana e Berlusconi in discoteca". Andrea Roncato, clamorosa confessione intima

Il giorno dopo a parlare è Dodi Battaglia: "Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere. Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo. Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto. Grazie vi voglio bene”.