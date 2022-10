Caduta libera, panico per Gerry Scotti: "Irruzione dei pompieri"

04 ottobre 2022 a

Scene di panico e pompieri in studio. A svelare i segreti di Caduta Libera, il popolare e amatissimo game-show di Canale 5, è il padrone di casa in persona, Gerry Scotti. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il presentatore e re dei quiz di Mediaset celebra l'inizio della stagione che lo porterà a sfondare l'impressionante quota di 1.000 puntate regalando qualche gustosa chicca ai telespettatori. Innanzitutto, con la memoria Gerry è tornato alle prime 48 puntate, tutte registrate in uno studio all'estero, con l'episodio "pilota" affidato a concorrenti vip. E proprio i "famosi" hanno riservato le maggiori sorprese.

C'era il campione di pallanuoto cubano Amaurys Perez, poi naturalizzato italiano e già visto anche a Ballando con le stelle, Pechino Express, L'isola dei famosi, Scherzi a parte e, oggi al Grande Fratello Vip 7, che pur abituato all'acqua era andato in crisi totale. "Amaurys, alto due metri, arrivava quasi a piangere dall’ansia" all'idea di cadere, rivela Scotti. E poi la diva per eccellenza, Valeria Marini, che "sulla botola non voleva togliersi le scarpe con i tacchi, intervennero i vigili del fuoco. Poi andammo al ristorante a brindare. Portò bene".

Ma Caduta Libera è anche una grande storia di ammiratissimi campioni "della porta accanto" e di storie di riscatto. Il regolamento in questo senso aiuta, concedendo ai concorrenti di ripresentarsi anche dopo essere caduti in acqua. "Nella vita può capitarti di cadere, ti rialzi e ci riprovi”, è la lezione di Scotti che cita proprio il campione Gabriele Giorgio come esempio perfetto di questo percorso. "Il più amato resta Nicolò Scalfi - ammette Gerry - ma anche Christian Fregoni, il bagnino bresciano, ha avuto grande accoglienza dal pubblico".