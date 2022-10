Arisa, scoppia la rissa sul palco: cosa è successo

06 ottobre 2022 a

a

a

Arisa ha perso le staffe. È accaduto durante la festa in onore di San Michele Arcangelo, santo patrono, a Gravina. Qui l'artista è stata invitata a cantare sul palco. Fin qui tutto è filato liscio. A destare scalpore quanto accaduto dopo. Al termine della performance, la prof di Amici ha ringraziato tutti coloro che hanno assistito, gli organizzatori dell’evento e coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Arisa, "un intervento chirurgico": perché il concerto è stato annullato, è giallo

Ma a un certo punto è stato il sindaco a prendere il microfono. Fedele Lagreca sul palco ha rimproverato l'artista: "Noi, come Amministrazione, abbiamo lavorato tanto per la buona riuscita dell’evento, della festa. E visto l’ottimo risultato non possiamo che essere orgogliosi, grazie. Io vorrei ringraziare chi ha lavorato materialmente alla buona riuscita della festa ed è il comitato festa patronale", poi si è diretto verso Arisa.

"Tranquillo,.non...". Arisa umilia Rudy Zerbi: fuori dalla diretta, la frase-bomba

La cantante ha subito replicato: "Sì. Il comitato della festa patronale, non c’era scritto qui (sul gobbo)? C’è scritto e io li ho ringraziati, no?". Ecco allora che il primo cittadino ha proseguito: "Io sì. Tu no". Ma niente, Arisa non ha voluto chiuderla così: "Guardi signor Sindaco - ha tuonato -, le posso dire che li ho ringraziati e non mi deve insegnare lei come si fa il mio lavoro perché io li ho ringraziati. Ho ringraziato tutti. Stia calmo, la ringrazio dei fiori, grazie infinite. Si prenda il suo momento". Parole che sono piaciute particolarmente al pubblico, che ha applaudito la cantante.