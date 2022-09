Amici 22, "Ti prego": Arisa e Ornella Vanoni, cala il gelo

Francesco Fredella 26 settembre 2022 a

Ornella Vanoni arriva ad Amici di Maria De Filippi nella puntata del 25 settembre, molto ricca di contenuti. Per lei, diva della musica, un lungo applauso: ieri ha spento 88 candeline ed il pubblico le ha voluto fare gli auguri in modo sentito. Anche i ragazzi della scuola di Amici l'hanno abbracciata.

Ma la Vanoni è una donna imprevedibile. Ad un certo punto chiacchiera con Maria De Filippi e cambia discorso, parlando di altro. Si sofferma sulla collana di Maria e dice: “Che bel brillante, te lo ha regalato tuo marito?”. Ma non manca la risposta della Vanoni, che dice: “Lo porto da anni, è il mio portafortuna”. E' molto probabile che dopo questo fuoriprogramma il pubblico, da oggi, lo noterà ancora più spesso.

Poi arriva un altro fuoriprogramma, abbastanza gustoso. Durante la gara degli allievi di Amici 22 interviene Arisa e la Vanoni inizia a parlare di altro, lasciando senza parole tutti. Ad Arisa dice: “Stai bene così? Vuoi stare così almeno sei mesi? Ti pregherei di restare così per un po’". Il look di Arisa, che cambia molto spesso, non sfugge alla Vanoni. Che è la superstar della puntata di Amici, la seconda di questa stagione che si preannuncia già scoppiettante.