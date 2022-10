Che Tempo Che Fa, Fazio sulla Littizzetto: "Senza reggiseno nel mio camerino"

09 ottobre 2022 a

Che Tempo Che Fa si affaccia alla ventesima edizione. Il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio registra l'ennesimo record. Una cifra per cui il conduttore non può che dirsi soddisfatto. "Non mi immaginavo niente. La tv non è come un gioco a carte, in cui ci sono regole precise. Si aggiusta il tiro man mano che i tempi cambiano. Basti pensare al ruolo dei social. Vent’anni fa nessuno avrebbe mandato in onda un video fatto con un telefonino". E invece domenica 9 ottobre il programma segna un vero e proprio successo.

Ospiti, per l'occasione, il segretario del Pd Enrico Letta, l’economista Tito Boeri, il climatologo Luca Mercalli, il virologo Roberto Burioni. Con loro il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’inviato Rai dall’Ucraina Ilario Piagnerelli e Michele Serra. Ma in così tanti anni sono stati altrettanto numerosi gli ospiti. Basta ricordare Mikhail Gorbaciov. Barack Obama e papa Francesco. Da tutti loro Fazio ammette alle colonne di Tv Sorrisi e Canzoni di aver imparato una lezione. Anche se la più importante è quella che gli ha insegnato Vincenzo Mollica. "A lui domandai: 'Cosa ti hanno lasciato i grandi che hai intervistato?'. La risposta, che condivido, fu: 'L’umiltà'".

Ad affiancare il conduttore ci sarà ancora una volta Luciana Littizzetto. Su di lei Fazio ama ricordare un aneddoto che pochi conoscono: "Luciana è un vento che scompiglia le idee, un vento vitale, il miglior talento comico che abbiamo in Italia. Una volta mi fece uno scherzo: "Semplicemente, si presentò senza reggiseno in camerino. E io: 'Ma che fai?'. E lei: 'Visto che ce le ho anch’io?'".