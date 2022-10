Massimo Giletti, la rivelazione di Guardì: "Come lo ho fatto svenire"

12 ottobre 2022 a

Ospite di Oggi è un altro giorno in onda su Rai1 martedì 11 ottobre, Michele Guardì svela un aneddoto su Massimo Giletti. Il noto autore e regista televisivo svela l'imprevisto che ha visto il conduttore di Non è l'Arena protagonista. I due stavano girando le prove de I Fatti Vostri, quando Guardì ha fatto svenire il giornalista: "È vero - conferma a Serena Bortone -. Durante le prove io volevo alcune cose precise, e chiedevo di nuovo, di nuovo, di nuovo e, non lo so se lo ha fatto per non farsi più rompere le scatole da me o veramente, ma si è accasciato, è svenuto!".

Insomma, Guardì sospetta ancora che Giletti abbia finto per evitare altre prove. In ogni caso l'autore non nasconde di essersi preoccupato. Chiusa la parentesi pubblica, la conduttrice chiede della sfera più privata e Guardì non si sottrae. Il regista addirittura ripercorre il passato, ricordando un episodio che difficilmente dimentica.

"Ero in quinta elementare quando tornai a casa mia e dissi che era morto il marito della vicina" spiega, "non era vero. Mia mamma e mia zia però indossarono il velo nero e andarono a casa della vedova: dovevi vedere che faccia avevano, io c’ero, quando ad aprire la porta fu proprio il morto. Io lì dissi che nella mia vita volevo fare quello: inventare sciocchezze e divertirmi come un pazzo".