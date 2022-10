Mikaben muore sul palco a 41 anni, il video-choc: gli ultimi secondi della star

18 ottobre 2022 a

Michael Benjamin, famoso con il nome d’arte Mikaben, è morto a soli 41 anni mentre stava tenendo un concerto a Parigi. Una tragedia verificatasi davanti a migliaia di persone, rimaste sconcertate da quanto accaduto: nel bel mezzo dell’esibizione, il musicista haitiano si è accasciato al suolo e non si è più ripreso.

Inutili i soccorsi, che sono stati immediati: non c’è stato verso di rianimare il musicista, che è stato stroncato probabilmente da un infarto. “È morto dopo aver subito un attacco sul palco e nonostante gli sforzi dei servizi di emergenza”, hanno fatto sapere gli organizzatori dell’evento, che si stava svolgendo senza problemi all’Accor Arena, situata nella zona est di Parigi. Diventato famoso agli albori degli anni 2000 con il singolo “Ou Pati”, Mikaben vantava una carriera lunga due decenni.

Sui social sono stati diffusi alcuni video del momento in cui l’artista haitiano si è girato all’improvviso ed è crollato a terra: il concerto è stato immediatamente interrotto e la sala evacuata, come riferito da diversi testimoni. “Un artista giovane e di grande talento”, ha scritto il premier haitiano Ariel Henry, che ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’artista. “Uno dei giovani artisti più influenti e di ispirazione per la nostra generazione”, ha aggiunto il rapper Wyclef Jean.