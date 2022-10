Manuela Arcuri, addio alla tv? Vita stravolta: da oggi...

Francesco Fredella 20 ottobre 2022 a

a

a

Attrice. Modella. Icona. Manuela Arcuri lancia il suo nuovo brand di bellezza, che si chiama Unam. La presentazione ufficiale è avvenuta all'interno del Castello Visconteo di Cassano D’Adda. La Arcuri era alla ricerca di un’azienda affidabile e consolidata nel settore della cosmesi professionale ed ha trovato Hintime. Così è nata una collaborazione che vede l'attrice in prima linea in questo nuovo progetto. Progetto in cui viene sviluppato un concept di bellezza molto personale: si tratta di una nuova linea cosmetica prestigiosa in grado di dare risultati sorprendenti fin dalle prime applicazioni.

Manuela Arcuri prima di andare a letto: vista proibita, foto incendiaria | Guarda

La linea cosmetica comprende un prezioso pool di prodotti per viso e corpo ad azione anti-age basato sulle proprietà distensive e tensori dell’ossigeno. Alcuni di questi sono dedicati al contorno occhi e alle labbra. Qualche giorno fa, Manuela Arcuri è stata l’ospite d’eccezione della sesta edizione di uno degli eventi più attesi della Milano Fashion Week, “Milano Fashion Show 2022“, con la presentazione delle collezioni di ALV By Alviero Martini, Nino Lettieri, Jana Koperova, Maria Celli Atelier, Milano Fashion Borse Licenziatario ALV. Tra le celebrità presenti, Manuela Arcuri ha presentato ufficialmente il suo nuovo logo “UNAM By Manuela Arcuri” insieme all’imprenditore Antonio La Falce, che produrrà tutta la linea cosmetica.

"Sì lo sono da sempre, cosa...". Gabriel Garko sbotta con la Arcuri, svela un segreto inconfessabile

Per la speciale occasione trenta modelle/modelli hanno indossato la T. Shirt UNAM dando vita ad una sfilata dei nuovi prodotti. “UNAM nasce dal nomignolo con cui da sempre mi chiamano affettuosamente quelli che mi vogliono bene. Non è nient’altro che Manu al contrario, e deriva direttamente dal latino antico e letteralmente significa unica, che sostanzialmente è quello che abbiamo voluto realizzare”, racconta la Arcuri.