Manuela Arcuri, "donna forte e coraggiosa". Ricorda Pupetta Maresca e la insultano: "Vergogna"

Francesco Fredella 03 gennaio 2022 a

a

a

Ed è subito bufera su Manuela Arcuri. Per la storica attrice l'anno inizia nel segno degli haters, ma andiamo per gradi. Il suo post recentissimo, cha condiviso su Istagram, scatena un vero e proprio polverone. In pratica l'attrice ha omaggiato Pupetta Maresca, la boss della camorra recentemente scomparsa all’età di 86 anni. E' stata la Arcuri ad indossare i panni di quella donna nella fiction di Mediaset, nel 2013.

Video su questo argomento "Caro Giovanni, attento". Pupetta Maresca, morta la prima donna boss della Camorra. Il video inviato a Terzi

"Assunta Maresca, una donna coraggiosa, forte, senza paura, agiva di impeto.. sbagliando più volte: “Ho pagato con le mie lacrime le mie scelte!”. Così racconta la sua tormentata vita, che io nel 2013 ho interpretato in una delle mie fiction di maggior successo. Addio Pupetta RIP”, ha scritto.

Ma sono bastati pochissimi minuti, nonostante il capodanno, per ricevere le critiche di una parte del web che l'ha attaccata così: "Vergogna”. Ma, ad onor del vero, anche otto anni fa la fiction Pupetta – Il coraggio e la passione dovette fare i conti con le critiche (nel cast c'era anche Barbara De Rossi, Massimiliano Morra, Stefano Dionisi, Eva Grimaldi, Sergio Arcuri). In quell'anno ci pensò Paolo Siani, fratello del giornalista Giancarlo ucciso per mano della camorra, e Lorenzo Clemente, marito di Silvia Ruotolo (morta a causa di un proiettile vagante) a criticare duramente la fiction di Canale 5. Il vero nome di Pupetta era Assunta Maresca, protagonista di alcuni episodi più tragici della camorra. Nel 1955 la donna, al sesto mese di gravidanza, uccise il presunto mandante dell’omicidio del marito Pasquale Simonetti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.