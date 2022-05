Gabriele Garko smonta Manuela Arcuri: "Io gay da sempre. La nostra storia? Cosa non ha capito"

12 maggio 2022 a

a

a

Gabriele Garko, 49 anni, si confessa in una intervista rilasciata al settimanale Oggi. L'attore parla della sua vita privata e delle difficoltà che ha avuto per liberarsi dal ruolo di sciupafemmine e mostrarsi per come è davvero. Gabriel Garko ha dichiarato di essere gay da sempre: le donne infatti non gli sono mai piaciute e vivere due vite diverse è stato motivo di grande sofferenza: "Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa condanna: quasi un ergastolo":

Capito Blanco? Dietro le quinte piccante all'Eurovision: "Beccata", chi è il suo nuovo amore | Guarda

Gabriel Garko ha anche risposto a Manuela Arcuri che in una intervista recente aveva assicurato che la loro storia è stata vera e passionale. L'attore non glie ha mandate a dire: "Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto". Quando Manuela Garko ha fatto coming out la Arcuri, che peraltro ha lavorato con lui in diverse fiction di successo a Mediaset, ha affermato di non aver mai saputo nulla della vera vita di Gabriel e che la loro relazione era vera, non era stata creata a tavolino come ad esempio quella con Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco.

Chiara Ferragni nuda di fatto: topless e la minigonna si alza... le foto da censura | Guarda

Gabriel è legato da circa un anno a Matia, un ragazzo di 26 anni che non fa parte del mondo dello spettacolo. Prima di lui aveva avuto una storia d'amore con l'attore Gabriele Rossi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.