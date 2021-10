Verissimo, Manuela Arcuri: "Valuto anche cure specifiche", la più intima delle confessioni a Silvia Toffanin

16 ottobre 2021 a

A tutto campo, a cuore aperto, Manuela Arcuri ospite a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. L'attrice, 44 anni, ha parlato del suo privato, dei genitori, del marito Giovanni Di Gianfrancesco. E ha parlato anche della sua voglia di essere madre per una seconda volta, punto sul quale ha cambiato idea rispetto a qualche anno fa: oggi, la Arcuri, quel secondo figlio lo vorrebbe. E spiega che se non dovesse arrivare in modo naturale sarebbe pronta a ricorrere a trattamenti specifici oppure all'adozione.

Parlando del padre, Manuela Arcuri ha spiegato: "È più schivo, per me è un grande amore, il mio principe. Ho grande stima di lui e abbiamo un ottimo rapporto. Loro sono separati, ma siamo sempre stati uniti", ha rivelato. Sul matrimonio con Di Gianfrancesco, celebrato a Las Vegas, spiega di essere pronta al... bis: "Credo che un giorno ci sposeremo anche in Italia. Sto aspettando la proposta. Giovanni sbrigati", si rivolge in un appello al compagno direttamente dalla tv.

Poi, il capitolo relativo al secondo figlio: "Ci stiamo un po’ provando in modo spontaneo e naturale – si sbottona -. Se arriva bene, altrimenti valuteremo l’ipotesi adozione". E ancora: "L’adozione, però, non è semplice per la burocrazia, ma è un’alternativa che teniamo in considerazione. Inoltre se tra un anno non dovessi rimanere incinta, valuterei anche qualche cura specifica", ammette Manuela Arcuri.

