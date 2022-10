Paola Barale a luci rosse: "Pensate che non tr***? Portarmi a casa uno..."

23 ottobre 2022 a

a

a

Confessioni a tutto tondo per Paola Barale, volto di Ballando con le Stelle - programma del sabato sera in onda su Rai 1 - che si racconta senza filtri al Messaggero. Va nel profondo, si racconta, poi anche confessioni intime. Molto intime.

Quando le chiedono perché non ha avuto figli, con onestà la Barale risponde: "Sono troppo impegnativi. Non me la sono sentita di prendere una responsabilità così grande. Ero esageratamente apprensiva con i cani, figuriamoci con i figli. E poi non ho mai avuto al mio fianco persone rassicuranti. Ho fatto bene a rinunciare, non sono pentita".

"Il sesso? Con quelli...". Paola Barale sotto le lenzuola: rivelazione peccaminosa

Dunque, il tradimento: ha tradito anche lei? "Sì. Adesso, invece, dico subito la verità. Non ho più bisogno di avere qualcuno vicino. Prima dopo mezza giornata da sola andavo in tilt. Ora sono serena così. Me la prendo solo quando mi chiedono le solite cose del passato: i miei ex, le scelte professionali, Mike, Costanzo, De Filippi, le chiacchiere sul mio orientamento sessuale... Io voglio vivere il presente e il futuro", taglia corto.

"Vedo non vedo". Paola Barale seminuda a Ballando con le stelle? Sconcerto | Guarda

Poi aggiunge di non credere più all'amore: "Non ci credo più. Però mi diverto: davvero la gente pensa che una donna non fidanzata non trombi? Io non ho appeso il cappello al chiodo", afferma pane al pane. Usa app di incontri? "No. Mi piace frequentare come ai vecchi tempi. Per i giovani è normale, ma io così non ce la faccio. Portarmi a casa uno che non conosco mi spaventa. E poi amo essere corteggiata, per questo forse sono single...". Infine, aggiunge: "Però a me piace un uomo che mi faccia sentire donna completa. Ce ne sono pochi". Insomma, conquistare Paola Barale non è affatto semplice...