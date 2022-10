Eros Ramazzotti, "se la Meloni è come sembra...": un altro convertito

29 ottobre 2022 a

Eros Ramazzotti dalla parte di Giorgia Meloni. Il cantante, dopo aver pubblicato una storia con "siamo esattamente quello che ci meritiamo", torna sulle elezioni del 25 settembre. "Al di fuori dei discorsi destra, sinistra, centro, non mi interessano i colori delle bandiere, spero che Giorgia Meloni faccia bene. Se sarà seria come sembra e anche la gente che ha chiamato al governo lo sarà, le cose potranno andare bene". Una sorta di retromarcia dopo il commento a caldo a urne chiuse.

Poi Ramazzotti si rivolge a un altro protagonista, l'attuale ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "Tengo le dita incrociate e spero che Salvini faccia bene il lavoro cui è stato chiamato. Meloni mi sembra caz**ta però non deve mettere in mezzo quel passato che non è un bel passato. Guardi al presente e migliori l’Italia". Intervistato dal Corriere della Sera, l'artista si sofferma sulla sua vita. In particolare l'ultima novità: diventerà nonno. La figlia Aurora, avuta da Michelle Hunziker, è incinta e aspetta un maschietto.

"Mia figlia Aurora è una donna cresciuta e con testa. L’amore che vedo tra lei e il suo compagno Goffredo Cerza è un esempio". Ramazzotti non esclude che il nipotino sarà da lui viziatissimo. Il primo regalo? Un "gita in studio dove ci sono tutti gli strumenti e vedremo quale preferirà. Più in generale penso che meno regali si facciano più ci sia una spinta a migliorarsi. Ho l’istinto educare, non sarò solo il nonno che vizia".