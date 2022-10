Massimo Giletti beccato con lei "subito dopo lo scandalo"

29 ottobre 2022 a

a

a

Jessica Morlacchi prova ad andare oltre dopo la bufera su Memo Remigi. L'ex componente dei Gazosa è stata pizzicata in un locale di Roma con Massimo Giletti: lei al pianobar, lui a cantare. I due sono in compagnia della sorella Giada e l'amico Rosario Albanese, che ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui si vede Jessica mentre canta insieme al conduttore di Non è l'Arena. La coppia si cimenta sulle note di "Se telefonando". Poco dopo ecco che li raggiunge Al Bano Carrisi. Una serata spensierata per scacciare via quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, quando la Morlacchi è stata palpeggiata dal cantante.

Dopo giorni di silenzio, la Morlacchi è intervenuta con un post su Instagram: "Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme ma come si vede l'imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione. Eravamo in diretta e non potevo fare altro che schiaffeggiare e tirar su quella mano - ha spiegato - Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile".

E ancora: "Remigi sa bene che la mia naturale confidenza, dopo due anni di lavoro insieme, non l'ha mai autorizzato ad allungare le mani. Ora, forse per età, formazione ed esperienza sostiene che quel gesto era solo uno scherzo: mi auguro che adesso finalmente capisca che si tratta di un comportamento invadente ed offensivo. Anche ad 84 anni si può imparare dagli errori della vita".