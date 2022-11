Maneskin, tutto esaurito? Nudo integrale: Victoria sconvolge i fan

20 novembre 2022 a

Tutto esaurito a tempo record per i Maneskin a San Siro: l'appuntamento è per il 24 luglio 2023 nel tempio del calcio milanese. L'ennesimo successo per la band romana guidata da Damiano David, sempre più sulla cresta dell'onda.

Quest'anno, per i Maneskin, doppio appuntamento agli stadi: il 21 luglio infatti suoneranno anche all'Olimpico di Roma, mentre a San Siro faranno due concerti, il secondo il 25 luglio.

E per festeggiare il tutto esaurito ecco che Victoria dei Maneskin, la meravigliosa bassista, 22 anni, ha pubblicato una foto di nudo integrale, come mamma l'ha fatta, a coprirla soltanto un colbacco e due fiocchi di neve sui capezzoli. Una foto decisamente spinta e che ha fatto incetta di like.

Per inciso, ora, i Maneskin si trovano negli Stati Uniti, a Chicago: pochi giorni fa la band è stata nominata nella categoria Best New Artist nei prestigiosi Grammy Awards. Conquisteranno anche quelli?