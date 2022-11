Alessandro Egger, "soldato corrotto con i gioielli": rivelazione-choc dalla Bortone

21 novembre 2022 a

Un'intervista choccante, e toccante, quella ad Alessandro Egger a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. Tra una considerazione e l'altra su Ballando con le Stelle, Egger infatti si è lasciato andare a qualcosa di molto personale. E soprattutto di molto doloroso.

"Mi hai raccontato che la tua bisnonna è stata deportata ad Auschwitz", ricorda la Bortone. Alessandro ha annuito, dunque la conduttrice ha aggiunto: "Mi hai raccontato una cosa sconvolgente. La tua bisnonna, però, è riuscita a salvare i figli, cioè i genitori del tuo patrigno".

E a quel punto, Alessandro Egger ha spiegato: "Quando c’era la deportazione e si trovavano tutti sul treno che conduceva ai campi di concentramento, un soldato nazista è stato, diciamo corrotto, anche se in realtà c’era poco da corrompere". E ancora: "La mia bisnonna ha dato tutti i suoi gioielli a quel soldato, il quale, in cambio, ha fatto scendere dal treno i suoi bambini, che si sono ritrovati in mezzo ad un campo chissà dove, ma sono riusciti a salvarsi", ha concluso il suo racconto Egger, molto emozionato e commosso.