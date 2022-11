Chiara Ferragni, le foto in lingerie e mini slip: il dettaglio da censura

Francesco Fredella 23 novembre 2022 a

Tutto quello che fa diventa virale. Quello che dice infiamma la Rete. Quello che tocca diventa oro. Chiara Ferragni, l'influencer per antonomasia, si mostra senza veli sui social indossando solo lingerie. E la foto diventa subito virale.

Migliaia e migliaia di like in pochissimo tempo. Si avvicina il Natale e una posa sexy non manca nel profilo Instagram di Chiara, moglie di Fedez. L'avevamo vista con gli abiti-sculture firmati Schiaparelli, a cui ci ha abituati Chiara durante le Paris Fashion Weeks, adesso stupisce tutti e scalda l'atmosfera. Le foto di Chiara, secondo gli esperti, sono un inno alla femminilità. Un modo come un altro di trasmettere sentimenti, racchiusi nelle immagini, senza il bisogno di ricorrere alle parole.

Ma dietro queste foto potrebbe celarsi anche una pubblicità, visto che il lingerie utilizzato sembrerebbe di un noto marchio. Ma, come annunciato prima, tutto quello che la Ferragni tocca diventa oro. Un post, un pensiero sui social, un commento: lei, che in passato investì 500 euro per entrare nel mondo social, oggi è una delle influencer più forti e famose. Incarna a pieno il significato di influencer, senza mezzi termini. Ed è, in ogni caso, la più imitata di sempre.

Le Ig Stories di Chiara e Fedez diventano sempre virali. La coppia, che ha due figli, alcuni mesi fa ha attraversato un momento difficilissimo con la malattia di Fedez, che è stato operato per un raro tumore al pancreas. Oggi sta meglio. Per fortuna. Ma quelle settimane sono state difficilissime per tutti: loro e i fan sono rimasti con il fiato sospeso.