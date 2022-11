Striscia la Notizia, dopo Zlatan Ibrahimovic... pazzesco su Canale 5

23 novembre 2022 a

Con Zlatan Ibrahimovic, Striscia la Notizia ha fatto un colpaccio. Nella puntata di lunedì 21 novembre, il tg satirico di Canale5 ha avuto ospite il calciatore, segnando ottimi risultati in termini di ascolti. A fianco alla new entry, i conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari, entrambi in grado di mostrare ai telespettatori leggerezza e divertimento. Ma anche senza Ibra i due non hanno perso l'entusiasmo. Anzi, nella serata successiva Lipari si è presentato in versione Lady Gaga, ironizzando: "Ieri avevamo Ibrahimovic, oggi Lady Gaga".

D'altronde, quella con Ibra è stata una puntata da record. Lo svedese è stato promosso dal pubblico e dagli ascolti raccolti. Si parla di una media di 4.466.000 spettatori con uno share del 20.4 per cento di share. Non a caso i due conduttori hanno voluto precisare i grandi numeri: "Record di ascolti ieri sera, siamo riusciti a battere i Mondiali!".

Nello studio, oltre che presentare il suo libro Adrenalina, il calciatore ha ricordato il suo storico procuratore Mino Raiola, recentemente scomparso dopo una lunga battaglia. Che il futuro di Ibra sia in tv? Chissà, certo è che c’è già chi vocifera di un possibile bis al Festival di Sanremo, insieme ad Amadeus.