Michelle Hunziker, scoop-Signorini: la foto che spiega tutto

23 novembre 2022 a

a

a

Ma vuoi vedere che non è finita, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Se ne parla da tempo, le voci si rincorrono, ma ora arrivano anche delle conferme... fotografiche. I due, infatti, dopo la separazione sono comunque rimasti in ottimi rapporti. Tanto che da un paio di mesi la Hunziker e Trussardi sono tornati a frequentarsi. E così si è parlato di un ritorno di fiamma.

E ora sulla vicenda ecco piombare Alfonso Signorini, il direttore di Chi, che sulla sua rivista dà conto del fatto che i due hanno trascorso una serata insieme a Milano nel ristorante di famiglia, ovvero il Trussardi a la Scala. E ancora, assicura,Chi, tra i due ci sarebbero stati molti sorrisi, tenerezze e sguardi complici. Il tutto viene poi confermato da una fotografia che sembra parlare abbastanza chiaro. Ma non è tutto: perché Michelle e Tomaso avrebbero scelto un tavolo vicino alla finestra, quasi come se volessero essere visti dai paparazzi.

Michelle Hunziker, furibonda lite con la collega? Tam-tam impazzito in tv

Tanto che Chi si spinge a scrivere che "da interpretare c'è ben poco. Un comunicato stampa che espliciti la voglia di ricominciare, sarebbe meno convincente". Il quotidiano di Signorini, insomma, dà per scontato - o sembra farlo - che i due siano tornati ufficialmente a far coppia. I due né confermano né smentiscono. Un passo per volta, senza fretta. Anche per il bene delle loro bambine, per cui per certo non è stato un momento semplice, quello della separazione di mamma e papà.