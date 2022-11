Al Bano Carrisi? "Focoso, per tre anni...". Rivelazione hot, lui denuncia questa ragazza

23 novembre 2022 a

a

a

Un faccia a faccia senza precedenti quello che ha visto Al Bano da una parte e Patricia Donoso dall'altra. La donna, un'avvocatessa spagnola, ha rivelato di aver avuto una relazione con il cantante. Una storia d'amore - a detta del legale - della durata di ben tre anni. Eppure per Al Bano si tratta di una vera e propria balla. A confermarlo e smentire dunque la voce che circola da mesi è il diretto interessato. A Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco, l'artista viene messo davanti alla presunta amante. Qui la donna ripete di avere avuto una relazione con Carrisi nonostante il conduttore Jorge Javier Vázquez spieghi che lui negava anche di conoscerla.

"So che sei impegnato ma...". Al Bano, un clamoroso "schiaffo" a Putin

Inizialmente la lite si è focalizzata sulla carriera di Al Bano con l'avvocatessa che punge: "Il signore che ha il dono della voce potente e canta in playback. Meraviglioso, no?", "Questa donna - replica lui - ha detto che non ho cantato live? Donna, questo è il secondo errore che hai fatto stanotte. Vediamo quanti ancora ne fai". Poi però la Donoso arriva dritta al punto: "Tu credi, seriamente, che ho paura di te? Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco".

"Qualcosa sento il dovere di dirtela". Al Bano, spunta una lettera per Putin

E ancora: "Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica (...) Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l'ha fatta. Non capisco perché non l'ha depositata". L'artista ha infatti promesso di querelare la donna che a suo dire avrebbe conosciuto Al Bano allo stadio San Siro, quando si trovava lì con la figlia, grazie a un manager di una squadra. Nulla di più falso per Carrisi che è pronto a portarla in tribunale: "Hai detto solo una bugia. Se una bugia è una cosa molto buona, evviva le bugie!".