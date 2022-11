Al Bano, sfogo senza precedenti: "Non ho fatto il terrone. A Romina ho detto che..."

08 novembre 2022 a

A essere colpiti dal caro bollette di questi mesi anche celebrità del calibro di Albano Carrisi, che si è sfogato a tutto tondo in una intervista ai microfoni del programma radiofonico Lunatici, su Rai Radio2. Il cantante ha denunciato pubblicamente gli importi esosi delle bollette. "È una cosa assurda. Non so come definire questa situazione. Tra gennaio e agosto 2021 ho pagato 135.000 euro. Quest’anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse. È un assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata. Una spesa del genere è drammatica". Ma oltre al danno anche la beffa per il cantautore, che confessa: "Sui social qualcuno commenta 'tanto lui i soldi ce li ha. Questa è la cosa che più mi ha colpito. Chi scrive questo è un cretino. Ma che discorso è? Questo non è un problema mio, è un problema della società".

Nel corso dell'intervista Al Bano ha parlato anche della fine del matrimonio con Romina Power: "Arrivano degli appuntamenti col destino e devi saperli affrontare. Bisogna farlo con garbo, intelligenza, sensibilità. Per me fu un tuffo nel mare del dolore per parecchi anni. Però non ho fatto né il terrone, né il pugliese, né il sudista - ha raccontato -. Dissi a Romina che se questa era la sua decisione doveva andare e le augurai la migliore fortuna. Lei sentì il bisogno di tornare in America. Bisogna saperle affrontare le cose. E di cose ne ho affrontate tante nella mia esistenza". Albano ha sottolineato che la fine delle nozze con Romina furono per lui una grande sofferenza. Da quel dolore, però, seppe trovare dei lati positivi. Vide quella situazione come una lezione di vita da cui trarre insegnamento: “Tutto arriva, ma tutto passa. Questa è una grande verità. È chiaro che un abbandono, la fine di un amore, è una cosa drammatica. Ma dobbiamo saperla affrontare”.