Totti, sfregio finale a Ilary: il mistero sulla mano di Noemi

La storia d'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, sotto gli occhi della stampa da mesi, è stata ora ufficializzata da un prezioso anello - con un diamante tagliato a cuore da cinque carati - che la designer romana ha sfoggiato a Dubai, in occasione del primo red carpet di coppia con l'ex calciatore. Il brillante, che è balzato agli occhi del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, è apparso su una storia Instagram della Bocchi. E qui, grazie a un tag, Signorini è riuscito a fare una scoperta sensazionale. Risalendo all'insegna del negozio, sembrerebbe che il pegno d'amore sia stato acquistato nella stessa gioielleria in cui Totti era solito fare regali per l'ex moglie Ilary Blasi. Non solo, secondo la rivista, "l'ordine dell'anello risalirebbe a dicembre di un anno fa. Prima, quindi, rispetto alla data fornita da Totti, che ha detto di aver iniziato a frequentare Noemi dopo Capodanno".

Una domanda allora sorge spontanea: la relazione di Totti con Bocchi è iniziata prima oppure quell'anello era per Ilary? Secondo Chi, le tempistiche temporali raccontate dall'ex capitano hanno "dell'incredibile" perché in "soli otto mesi Totti è riuscito nell'ordine: a rompere con Ilary dopo vent'anni di matrimonio, a trovare una casa fra Roma nord e il centro dove andare a vivere con Noemi; a festeggiare il compleanno e quello del figlio Cristian con la Bocchi e, adesso, a debuttare sul red carpet dei Globe Soccer Awards". Qualcosa, insomma, non quadra, per cui è molto probabile che la crisi tra i due ex coniugi circolasse da tempo nell'aria.

Oltre all'anello, Chi fa anche l’elenco dei prezzi dei gioielli indossati dalla nuova lady Totti, la quale si è fatta notare a Dubai anche per l'abito elegantissimo di Yves Saint Laurent da 3.500 euro e andato subito sold out, per il bracciare Cartier da 8mila euro e per un prezioso collier il cui valore non è noto. Ma è l'anello a far sognare i fan della nuova coppia, e a far riflettere tutti gli altri.