Qatar 2022, Nadia Nadim lascia la diretta: com'è morta sua mamma

Nadia Nadim, nota conduttrice inglese di origine afghana, ha abbandonato all'improvviso la diretta tv di Danimarca-Tunisia dei Mondiali 2022, sul canale britannico Itv, senza dire niente. Soltanto dopo 24 ore si è svelata la ragione di quella "fuga". Purtroppo la Nadim aveva appena scoperto che sua madre era morta dopo esser stata investita da un camion.

Nadia Nadim, icona del calcio femminile, è anche una apprezzata conduttrice ed è una opinionista d’eccezione in tv. Inoltre è ambasciatrice dell'Onu ed è considerata dalla rivista Forbes una delle sportive più influenti al mondo.

La stessa conduttrice, 34 anni, fuggita dall'Afghanistan quando a 12 anni i talebani hanno ucciso il padre e ora cittadina danese, ha spiegato con un post pubblicato sul suo profilo Instagram il motivo per il quale è stata costretta a lasciare la diretta con il commento della prima gara della nazionale maschile del suo Paese nella Coppa del Mondo: "Le parole non possono descrivere quello che sto provando. Ho perso la persona più importante della mia vita ed è successo in modo improvviso e inaspettato. Aveva solo 57 anni. Era una guerriera che aveva combattuto per ogni centimetro della sua vita. Non mi ha dato la vita una, ma due volte, e tutto ciò che sono è grazie a lei. Ho perso la mia casa e so che niente sarà mai più lo stesso. La vita è ingiusta e non capisco perché lei e perché in questo modo. Ti amo e ti rivedrò".