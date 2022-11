Ballando, grossi guai per la Carlucci: a che ora la costringono ad andare in onda

24 novembre 2022 a

Cambia qualcosa nel corso di Ballando con le stelle. I mondiali in Qatar stanno facendo mutare le carte in tavola: palinsesti che cambiano e tanto altro ancora. Lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci è pronto ad adeguarsi alle esigenze del campionato di calcio. Quindi le puntate inizieranno più tardi rispetto al solito.

Infatti, sabato 26 novembre - ed il 2 dicembre - la trasmissione inizierà con un po' di ritardo rispetto alla programmazione tradizionale. Al via alle 22.05, sempre se non ci saranno tempi supplementari. Mentre per la semifinale di sabato 17 dicembre e la finalissima del 23 dicembre di Ballando non dovrebbero esserci problemi: nessun cambio di palinsesto e orario.

Ma quale sarà la coppia che prenderà il testimone di Arisa e Vito Coppola, che hanno vinto l’edizione del 2021? Qualcuno, tra l'altro, ipotizza uno slittamento di Ballando con le stelle a venerdì 23 dicembre per la finalissima. Ma al momento non ci sono conferme, si tratta solo di supposizioni.

La finale, salvo modifiche dell’ultimo minuto, dovrebbe andare in onda all'orario canonico, dopo l'edizione del Tg1, senza troppe modifiche. Quindi come sempre. Una notizia, però, è certa: Enrico Montesano non rientra in gara. Resta fuori. Il popolare attore romano è stato eliminato per aver utilizzato durante le prove una maglietta che inneggia al Fascismo. In Rete si è creato scompiglio: tutti ne hanno parlato dopo il post di Selvaggia Lucarelli. Montesano, che mancava da molti anni dalla Rai, è stato eliminato. Stop. ​