Ballando, Montesano si scatena: "Un pluripregiudicato", trema la Rai

25 novembre 2022 a

a

a

Enrico Montesano fuori da Ballando con le Stelle. Stando a varie indiscrezioni a frenare un ritorno su Rai 1 dell'attore sarebbero proprio i vertici di Viale Mazzini. A loro la maglietta con il logo della X Mas - una formazione militare della Repubblica di Salò, simbolo dei neofascisti - non sarebbe andata giù. Una scelta che però non trova d'accordo il diretto interessato. Così Montesano torna a dire la sua sul caso e in un post su Facebook, si sfoga: "Essere trattato come un pluripregiudicato fa male. Ringrazio tutti di cuore per il sostegno".

In studio si scatena la rivolta contro Selvaggia Lucarelli: gode Montesano

Poi, a corredo, un filmato che lo vede ballare in pista accanto alla ballerina Alessandra Tripoli. Non solo, perché contemporaneamente nelle stories di Instagram Montesano diffonde una vera e propria una petizione. A lanciarla i suoi tanti sostenitori. Questi ultimi chiedono di riammettere l'attore romano alla competizione del programma condotto da Milly Carlucci.

Ballando, Dago-bomba: chi ha fatto fuori davvero Montesano

"Tanti sostenitori ed ammiratori non accettano l'ingiustizia che sto subendo -scrive -. Hanno creato una petizione. Se vi va, potete firmare". E ancora il sito "durante i passaggi della firma chiede una donazione per sostenere il loro lavoro, ma non sono soldi che chiedo io". Intanto secondo Dagospia la conduttrice avrebbe tentato il tutto per tutto per riammettere l'ex concorrente. "Telespettatori e addetti ai lavori" - è "sfuggito il discorso 'cerchiobottista'" della conduttrice del talent di 1 Uno sul caso Montesano. 'Credo alla sua buona fede', il commento" di Milly Carlucci "con le aperture di Carolyn Smith (a Tv Sorrisi ha detto cose diverse) e Ivan Zazzaroni per un ritorno in gara dell'attore comico", riporta Giuseppe Candela.