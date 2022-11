Ballando con le Stelle, Barale: "Per cosa mi offrivano un milione a sera"

26 novembre 2022 a

Paola Barale è diventata famosa come sosia di Madonna. Una somiglianza, quella con la Ciccone, che l'ha aiutata molto nel muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: "Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un'insegnante di ginnastica", racconta in una intervista a Il Corriere della sera la showgirl che è stata appena eliminata come concorrente di Ballando con le stelle, su Rai uno. "Lei ai tempi era unica, senza considerare che ballava benissimo", prosegue la Barale. "Non era facile per me ma l'ho fatto perché all'epoca mia madre mi dava 5mila lire di mancia a settimana mentre per fare Madonna mi davano 1 milione (di lire) a sera".

E lei era talmente somigliante alla pop star che le bastava un po' di rossetto e lo stesso look per diventare la copia precisa di Madonna: "Grazie a questo lavoro ho preso il mio primo aereo. Mi ritrovavo con gli altri sosia, quelli di Michael Jackson, Grace Jones, eravamo un gruppo. Mia mamma mi cuciva i costumi. Ma una volta un imprenditore di Parigi, fan di Madonna, mi chiamò per uscire da una torta e lì ho detto basta".

Poi la carriera nella tv e dopo 25 anni lo stop perché ormai in questo tipo di televisione lla Barale non ci ritrova più: "Se non segui il gregge diventa difficile".