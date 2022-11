Domenica In, raptus-Paola Barale: "Non dire nulla", chi brutalizza

Francesco Fredella 14 novembre 2022 a

a

a

Un attimo di gelo a Domenica In, dove Paola Barale lascia senza parole tutti. Al centro dello studio di Rai1, insieme ad altri concorrenti di Ballando con le stelle, ci sono anche la Barale e Roly Maden. Non manca neppure Rossella Erra, che dice di non aver visto un particolare feeling tra lei e il suo maestro. "Ci sono rimasta male, perché mi piaceva, mi divertiva. Poi mi sono tanto impegnata, mi faceva stare bene fisicamente e mentalmente Ballando. Mi dispiace di non aver tirato fuori tutte le mie potenzialità”, spiega la Barale a Mara Venier, che contatta Roly Maden.

"Sesso con Sonia?". Devastante risposta di Bonolis, travolta Mara Venier

Lui dice: "Lei è brava, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava”. Ma la Barale, ad un certo punto, dice al ballerino di stare zitto. “Ok, forse è meglio che non dici più nulla, perché detto questo… Ok, sono più lenta degli altri”. Silenzio. Gelo. La Venier, allora, fa notare a tutti che la Barale sembra non averla presa molto bene. Eppure sembra che tra i due ci fosse "chimica", feeling professionale. “Ecco, ha ridetto ciò che ha detto prima. Io non sono d’accordo”, continua la Barale dopo le parole del suo ballerino.

"Meglio che non dici più nulla". Barale, telefonata di fuoco a Domenica In: Venier attonita

Intanto, Ballando con le stelle continua nel migliore dei modi con ascolti altissimi. Chi vincerà questa edizione? Occhi puntati su Alessandro Egger, modello, attore. Lui sta facendo emozionare tutti mettendosi in gioco con grinta da vendere. Potremmo trovarci di fronte a una nuova rivelazione televisiva, che stavolta - per fortuna - non passa attraverso la porta dei reality.