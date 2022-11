Ballando, Paola Barale umilia il suo maestro: "Una lingua in vent'anni"

25 novembre 2022 a

Paola Barale un po’ se l’è legata al dito la frase pronunciata dal suo maestro Roly Maden, che l’ha definita “lenta nell’imparare”. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl ha fatto un bilancio della sua partecipazione a Ballando con le stelle e non ha risparmiato una frecciatina a quello che ormai è il suo ex maestro. “Mi dispiace essere stata eliminata - ha esordito - anche se spero nel ripescaggio. Temo di essere un diesel”.

“Roly ha avuto un’uscita infelice - ha dichiarato - ma credo che sia dovuta alla sua scarsa padronanza della lingua italiana. C’è chi è lento ad imparare una salsa in tre giorni e chi è lento a imparare una lingua in vent’anni. Il fatto è che nel ballo mi viene chiesto di avere degli atteggiamenti che sono lontani da me, come l’essere sensuale... sono stata in difficoltà ma siccome le sfide mi piacciono, mi diverto molto. Però, ripeto, sono tutte cose anni luce lontane da me”.

Nel complesso l’esperienza a Ballando è stata molto soddisfacente per la Barale: “Ho ritrovato l’entusiasmo di quando ho cominciato a lavorare. Sono entrata in una macchina meravigliosa, capitanata da Milly Carlucci e piena di tanti professionisti. Ho deciso di continuare con la danza anche una volta finito lo show, anche se non sarà la stessa cosa: qui è come se avessi un esame settimanale in cui dare tutto”.