Barbara d'Urso, "con chi ho vissuto in una comune": confessione choc

Barbara d’Urso sta facendo parlare di sé grazie al podcast che è uscito poco più di una settimana fa. L’iniziativa ha riscosso un successo immediato, dato che la nota conduttrice di Canale 5 si è raccontata in maniera inedita. Ospite nel programma radiofonico condotto da Waad su Radio Deejay, alla d’Urso è stato chiesto proprio di un episodio particolare che ha raccontato nel podcast.

“C’è una Barbara anche un po’ inedita: chi l’avrebbe mai detto che hai vissuto in una comune”, ha affermato Waad. La conduttrice ha spiegato come sono andate le cose: “Ho vissuto in una comune con i giocatori di pallanuoto napoletani. Capito?”. Lo speaker radiofonico ha allora dichiarato di aver colto un aspetto diverso della d’Urso dal podcast: “Dà un’idea di te un po’ trasgressiva”. Poi la conduttrice ha spiegato perché è rimasta molto affascinata da questa iniziativa, con le prime tre puntate disponibili su Onepodcast e su tutte le piattaforme di streaming.

“Qua racconto cose - ha dichiarato - insieme alle mie amiche, che mai ho raccontato prima. Io sono molto restia, non racconto mai la mia famiglia, il mio privato. E invece qui a ruota libera”. Poi la d’Urso ha rivelato di essere rimasta stupita quando ha riascoltato il podcast di alcune rivelazioni private: “Non ci posso pensare che ho detto determinate cose”.