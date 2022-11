Propaganda Live, Sabina Guzzanti: "Cosa farà la figlia della Meloni"

26 novembre 2022 a

"Perché a Giorgia Meloni converrebbe diventare segretario del Pd". Sabina Guzzanti, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live, su La7, azzarda una ipotesi da fanta-politica: "E' l'unico nome che ha un minimo di credibilità, di esperienza politica, e che è anche minimamente un po' una donna. Avrete capito che sto pensando a a Giorgia Meloni. Mi rivolgo a lei, la Giorgia madre, Giorgia italiana, alla Giorgia... Giorgio".

Quindi elenca i vantaggi del doppio incarico premier-segretario del Pd: "Fare il segretario del Pd si può fare come secondo lavoro, nei ritagli di tempo. E la proponiamo come leader di sinistra-sinistra, sarebbe l'unica a poter ricoprire il ruolo senza essere accusata di avere un passato comunista. E rivolverebbe una volta per tutte anche il problema dei suoi rapporti con il fascismo. Nessuno la chiamerebbe segretaria, mi hanno garantito che tutti la chiemerebbero segretario".





"Dal punto di vista dei contenuti avrebbe le mani completamente libere: vuole sostenere la guerra e andare in piazza contro la guerra? Può farlo. Le alleanze. Vuole governare solo con Salvini? Il Pd lo può fare. Solo con Berlusconi? Anche. Può fare tutto quello che vuole. Il piccolo sacrificio che le chiederemmo? Sui migranti: non si possono usare ossa umane a scopo decorativo".

Quindi il riferimento alla figlia della leader di FdI: "Data la situazione familiare è abbastanza probabile che da grande vorrà fare l'attrice. Ma con un cinema in mano alle lobby di sinistra questo non sarà mai possibile. Diventi segretario del Pd, lo faccia dunque anche per sua figlia". Sembra un ricatto, ammette la Guzzanti, ma non lo è. Battuta conclusiva: "Quando si tornerà al voto, lei potrà dire ai suoi elettori del Pd: signori, è vero, abbiamo fatto una politica di destra ma se non ci rivotate c'è il rischio che vinca la destra".