Giorgia Meloni, ipotesi-choc: "Di chi è parente alla lontana"

E se tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta ci fosse una affinità? No, non politica, ma anagrafica. Insomma, se la leader di Fratelli d'Italia nonché premier e il segretario (uscente) del Pd fossero parenti? La domanda se la pone Alessio Vernetti, alacre collaboratore di Youtrend che su Twitter si definisce "inguaribile curioso" e che effettivamente, armato di "inguaribile curiosità" e soprattutto di tanta, tanta pazienza ha rovistato tra archivi e siti vari per dimostrare una tesi per certi versi sconvolgente: per qualche scherzo degli alberi genealogici, Giorgia ed Enrico potrebbero far parte della stessa piccola grande famiglia sarda.

"Giorgia Meloni - premette - è figlia di Francesco 'Franco' Meloni, scomparso qualche anno fa". L'uomo, che aveva abbandonato la famiglia con Giorgia ancora piccolissima, si era poi rifatto una vita in Spagna. E proprio i media spagnoli e il BOE, la Gazzetta ufficiale iberica, rivelano un indizio decisivo indicandolo come "Francesco Meloni Incrocci". "Quest’ultimo è quindi il cognome della madre, cioè della nonna paterna di Giorgia Meloni - prosegue Vernetti nella sua pista a ritroso -. Il caso vuole che l’attrice Zoe Incrocci (1917-2003) sia stata sposata con il regista Giovanni 'Nino' Meloni (1899-1960). Lei nata in Lombardia, lui in Sardegna, ma trasferitisi entrambi poi a Roma. Non è possibile dimostrare al 100% che Zoe Incrocci e Nino Meloni siano i genitori di Francesco Meloni Incrocci e quindi i nonni paterni di Giorgia Meloni - premette Vernetti - . Ci sono però alcuni forti indizi in questa direzione".



Innanzittutto, sempre i media spagnoli indicano come Francesco Meloni Incrocci sia nato a Roma, e non a Cagliari come riportato da qualche media italiano. "E aveva un ristorante alle Canarie chiamato "Marqués de Oristano", non "Marqués de Cagliari", in omaggio alle sue origini. E guarda caso Nino Meloni era nato a Ghilarza, che è in provincia di Oristano, non di Cagliari", prosegue Vernetti. Siamo quasi allo scacco matto: "Francesco Meloni Incrocci era nato nel 1941. In quell’anno Zoe Incrocci aveva 24 anni e Giovanni 'Nino' Meloni 42 (si erano sposati nel 1937 e vivevano entrambi a Roma). Plausibili come età genitoriali". E piuttosto improbabile che nella Roma del 1941 esistesse un'altra coppia Meloni-Incrocci in età genitoriale.

Appurate (quasi) le origini della Meloni, si salta a letta: "Ghilarza, che è appunto il paese natale di Nino Meloni, è noto in realtà ai più come il paese in cui è cresciuto Antonio Gramsci, essendo la sua mamma Giuseppina Marcias originaria di questo paesino. Ghilarza - prosegue Vernetti - ha appena 4.000 abitanti e a fine ‘800 ne aveva ancora meno, motivo per cui appare altamente probabile - anche se purtroppo non è possibile saperne di più - un qualche tipo di parentela tra Nino Meloni e Antonio Gramsci".

Questo in fondo, è il salto più ardito. Quasi un atto di fede, perché per il resto la lontana parentela tra Enrico Letta e il fondatore del Pci è stata resa nota dallo stesso nipote di Gianni Letta, quando ha ricordato che una delle sorelle di Antonio Gramsci, Teresina, aveva avuto un figlio di nome Franco Paulesu, il quale ha sposato Maria Bastiana Bazzoni, sorella di Elsa Bazzoni, nonna materna di Letta". Enrico affine a Gramsci, dunque, e (forse) affine la Meloni a Enrico, passando per Antonio. Scherzi (è il caso di dirlo) della storia.