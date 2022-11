Gerry Scotti "scorbutico". La rivelazione di Linus sui soldi

26 novembre 2022 a

Il "lato oscuro" di Gerry Scotti svelato da un collega che lo conosce bene, da almeno 40 anni. Insieme a lui, Amadeus e Fiorello, Pasquale Di Molfetta in arte Linus è stato il pioniere della radio trasportata in tv, con l'esperimento DeejayTv fortemente voluto da Claudio Cecchetto. Giovanissimi, esuberanti, appassionati di musica, lingua sciolta: si sono tutti formati tra un microfono e una telecamera di casa Mediaset, prima di prendere ognuno la propria direzione e fare fortuna in vari ambiti.

"Gerry - ha ricordato Linus in una intervista su Gente che celebra i suoi 50 anni di carriera - è il più bravo di tutti noi. Ha quel guizzo di follia, quell’esuberanza e carisma che lo rendono unico. Ma sa anche essere molto scorbutico. Poteva lanciarsi di più credo. Ma ha fatto una carriera bellissima, ha guadagnato molti soldi".

Mister Radio Deejay, voce storica della radio italiana nonché direttore editoriale del gruppo Gedi (che riunisce, oltre Deejay, anche Radio Capital e Radio m20), Linus regala un classico aneddoto dal passato ormai remoto di Gerry Scotti, sottolineandone l'oculatezza in campo economico: "Nel 1985 dovevamo andare a Lecce per fare una serata in discoteca. L’aereo era carissimo, il treno ci metteva troppo e allora Gerry mi disse: 'Andiamo in auto, ma non con la mia che è a benzina e consuma. Prendiamo quella di tuoi fratello che è diesel'. Così usammo l’auto di Alberto e Gerry guidò come un pazzo. Ma io dico: puoi andare in auto fino a Lecce?". Forse perché, come rivolato da Gerry in una intervista al Corriere della Sera, pesava ancora l'infanzia vissuta in un contesto familiare modesto, in cui i soldi contavano davvero e non c'erano possibilità di sprechi.