Caduta Libera, "campione scomparso": caso clamoroso

Che fine ha fato Michele Marchesi? A fare chiarezza è TV Blog, che ha spiegato perché ultimamente il super campione è sparito da Caduta Libera, lo show preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti che ha recentemente superato quota mille puntate. Ultimamente però non si è visto Marchesi, che è campione in carica dal 2021.

Qualcuno ha pensato che avesse perso, invece non è così: è tuttora il campione del game show, semplicemente al momento su Canale 5 stanno andando in onda delle repliche per evitare di “sprecare” le puntate inedite, dato che questa settimana è iniziato il Mondiale di Qatar 2022 che sta monopolizzando gli ascolti, nonostante l’assenza dell’Italia. Nel corso di queste settimane capiterà quindi spesso, se non addirittura sempre, di vedere puntate in cui c’è qualche campione del passato al posto di Marchesi.

La sua era però non è finita, chi ha imparato ad apprezzarlo potrà continuare a seguirlo quando verranno mandate in onda le puntate inedite già registrate. Da quando ha fatto la sua comparsa nel programma nel 2021, Marchesi ha vinto ben 646mila euro: più di lui soltanto Nicolò Scalfi (812mila), ma Marchesi avrà modo di superarlo. Tra l’altro già adesso è il campione più longevo, essendo in carica da tre edizioni.