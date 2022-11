Gerry Scotti, "ci stiamo pensando": vita stravolta a 66 anni?

24 novembre 2022 a

Gerry Scotti è uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo, anzi ormai è un pezzo di storia, non solo di Mediaset. Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore si è messo a nudo anche dal punto di vista personale e privato. A partire dalla compagna Gabriella: “Matrimonio? Ci stiamo studiando… Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me”. E insomma, all'alba dei 66 anni, il mitico Gerry ammette di pensare alle nozze.

“Io so - ha aggiunto Scotti - che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce”. Poi Scotti ha parlato della sua famiglia e dei traumi personali: “Quando avevo quarant’anni in poco tempo sono morti i miei genitori e poi c’è stato il mio divorzio. Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentava il mio concetto di famiglia. Poi, assieme ai miei amici, a mio figlio e alla famiglia che ho ricostruito con Gabriella e i suoi figli, sono riuscito a portare avanti i valori in cui credo”.

Scotti ha anche ripercorso la sua infanzia: “Io vivevo in due stanze più servizio con i miei genitori. Ogni tanto qualche compagna veniva a studiare da me e il giorno dopo, in classe, mi chiedevano tutti: ma veramente a casa tua c’è la torta ogni giorno? Ho scoperto che questi figli della Milano più ricca avevano forme di ristrettezze che io, figlio di operai, non avevo. Da me la ciambella di mia mamma non mancava mai. E lì ho capito che i benefit della vita sono altri”.