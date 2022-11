Cristiano Malgioglio, "il mio fidanzato turco pazzo di...": la confessione

26 novembre 2022 a

"Amore ho un fidanzato turco che è letteralmente pazzo di loro, tranne che di me": Cristiano Malgioglio, ospite del Maurizio Costanzo Show su Canale 5, ha parlato così riferendosi ai Ricchi e Poveri, anche loro ospiti in studio. Il cantautore, in particolare, ha confidato alla band di ascoltarli pure in Turchia. E quando il padrone di casa gli ha chiesto il motivo, Malgioglio ha detto di avere un fidanzato in quel Paese.

"Ascoltiamo dalla mattina alla sera tutto il loro repertorio e sono molto felice di questo naturalmente, ma la canzone che ascoltiamo di più è 'Se m'innamoro'", ha poi aggiunto il cantautore. Stupito, Maurizio Costanzo ha chiesto: "Quindi tu quando stai col turco senti 'Se m'innamoro' de I Ricchi e Poveri?". A quel punto Cristiano Malgioglio, che ha la battuta sempre pronta, ha risposto così al conduttore: "Sì con lui sempre. Non mi sembra di aver detto qualcosa di male in fondo".

Tra gli ospiti della trasmissione anche la professoressa di ballo della scuola di Amici Alessandra Celentano che, incalzata dal conduttore, ha parlato del suo rapporto con lo zio Adriano Celentano: "Siamo molto legati e mi critica sempre. È molto attivo, mi segue e io non posso che ascoltare i suoi consigli e anche le sue critiche".