Meloni, soffiata di Maurizio Costanzo: "Ne abbiamo avuto la prova..."

Maurizio Costanzo 06 novembre 2022 a

Abbiamo seguito Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in più occasioni in questi ultimi giorni. Abbiamo avuto la prova del linguaggio della Meloni e di come lei riesca a farsi capire parlando in maniera semplice, immediata, diretta. Ogni tanto ci può essere uno spolvero di romanesco (lei, d'altra parte, viene dalla Garbatella), ma non si sente più di tanto. Si avverte, invece, in maniera precisa, l'immediatezza. Pensando ai Presidenti del Consiglio che abbiamo avuto negli anni, ce n'erano di più diretti e immediati come la Meloni, ma la più parte appariva invece confusa, un po' complicata nel dare risposte e con l'evidente voglia di apparire colta e preparata. Ci accorgeremo di come la Meloni, in Italia ma forse anche all'estero, saprà farsi capire nel suo eloquio semplice, scarno e immediato.

Non si può che complimentarsi con Carlo Conti per aver inventato e condotto il programma Tale e quale show, in onda il venerdì in prima serata. Si tratta di imitatori e imitatrici, alcuni di questi veramente bravi come Alessandra Mussolini o Valeria Marini e poi una giuria altrettanto interessante formata da Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e in ogni puntata da un personaggio diverso che fa a sua volta imitazioni. La bravura di Carlo Conti nel confezionare questi programmi, è quella di mettere a disposizione degli imitatori alcuni coach in grado di farli lavorare sul canto, sugli atteggiamenti, sul trucco e sul vestiario. C'è molto lavoro dietro a Tale e quale show e i risultati si vedono.