Ballando con le Stelle, Zazzaroni zittisce la Lucarelli: "Scusa, che stai dicendo"

Scontro durissimo a Ballando con le Stelle tra Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. La giornalista che fa parte della giuria del programma ha puntato il dito contro i colleghi che a suo dire voterebbero in base alle simpatie per i concorrenti. Parole che non sono piaciute affatto a Ivan Zazzaroni che ha cercato immediatamente di rispondere alla Lucarelli: "Stai dicendo che andiamo a simpatie?". Da qui si è innescata una polemica.

La Lucarelli parlando della prova di Ema Stokholma e Angelo Madonia ha affermato: "Io vi voglio molto bene, mi siete molto simpatici, tifo per voi nella vita, per me è nata la coppia Emangelo, meglio dei Ferragnez, però sinceramente questo passo era inguardabile. Penso che se lo avesse fatto uno chiunque dei concorrenti meno amati dalla giuria avrebbe preso 1. Sinceramente io in semifinale sono un po’ stanca di aggiustamenti in base a simpatie".

Pronta la replica di Zazzaroni: "Guarda io non ho contatti con i concorrenti. Al massimo un saluto alle 7 di sera. La sola persona che conoscevo prima era Zanicchi, la simpatia la tengo per altre cose". Insomma la competizione a Ballando si accende sempre di più e la tensione si fa sentire anche tra i membri della giuria. Proprio nella puntata di ieri sera è andato in scena un durissimo scontro tra la stessa Lucarelli e Guillermo Mariotto per un giudizio un poì troppo severo da parte della giornalista sull'esibizione di Iva Zanicchi. Una serata di scintille che a fatica la Carlucci è riuscita a gestire.