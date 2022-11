Verissimo, Silvia Toffanin scoppia il lacrime: la frase che la fa crollare

27 novembre 2022 a

Ludovica Nasti emoziona e non poco Silvia Toffanin a Verissimo. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri, sabato 26 novembre, è stata particolarmente toccante. La giovanissima attrice ha parlato della malattia che ha dovuto affrontare davanti alle telecamere. Un dolore privato che l'ha segnata nonostante la sua giovanissima età: "Ricordo il primo mese in ospedale, mia mamma è stata la mia colonna e quella della mia famiglia. Grazie a loro non ho mai avuto paura. Mia mamma mi ha fatto sempre vivere come ne La vita è bella di Benigni. Sui capelli avevamo un motto: che sarebbero ricresciuti più forti e più belli. Pensavamo alle trasfusioni di sangue come alla Coca Cola".

Parole che hanno colpito molto la Toffanin che è scoppiata a piangere. Poi l'attrice ha rivelato: "Devo solo attendere i 18 anni per sapere di averla sconfitta del tutto, allora non dovrò più sottoposti ai controlli". Insomma la battaglia è ancora in corso ma la Nasti guarda con fiducia al futuro. Dopo l'interpretazione ne l'Amica Geniale, la Nasti è diventata una delle attrici più interessanti della linea verde del cinema italiano. Ha un adattamento importante ai ruoli e ha mostrato, nonostante la giovanissima età, una grandissima professionalità.

E così le sue parole hanno emozionato non solo la Toffanin ma anche tutto il pubblico che ha seguito la puntata da casa. E sui social sono spuntati di versi post di sostegno per la Nasti.