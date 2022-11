Antonella Clerici, rivelazione hot: "Sesso? Cosa mi piace a letto"

27 novembre 2022 a

Antonella Clerici si confessa e lo fa in un'intervista al Messaggero. La conduttrice parla del suo corpo e della sua vita privata. Sul rapporto col sesso afferma: "A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?". Poi parla della sua menopausa: "Per me la menopausa è stata dura e faticosa. È iniziata a 54 anni ed è finita da poco. Alla fine non sono come a 40 anni, età in cui mi sono vista più bella che mai, ma neanche tanto diversa da dieci anni fa. La testa è meglio adesso".

Non manca poi anche una confessione sul fronte estetico e su qualche ritocchino: "Dal chirurgo ci vado non più di due volte l'anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe". E ancora: "Ho cominciato a 40 anni. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia...".

Infine un pensiero per la sua mamma che non c'è più: "Ciao mamma, hai visto che bella carriera ho fatto? Sei contenta di me? Lei sarebbe stata fiera. Da ragazza voleva fare l’annunciatrice in tv, era bellissima. Però erano altri tempi, mio padre si oppose".