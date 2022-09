Antonella Clerici, "tre anni fa": prego? Rovinosa gaffe, gelo in Rai

28 settembre 2022 a

a

a

Piccola gaffe per Antonella Clerici. La conduttrice di È sempre mezzogiorno è incappata in uno scivolone. Tutto è accaduto nella puntata di mercoledì 28 settembre in onda su Rai 1. Una data non come tutte, quella di oggi, visto che il programma spegne ben due candeline. Proprio annunciando i festeggiamenti, la conduttrice ha commesso uno sbaglio: "Tre anni fa è iniziato questo programma". Uno sbaglio che però non le è stato sottolineato dalla regia e così la Clerici ha potuto proseguire tranquillamente.

Antonella Clerici ora rivela tutto: "Cosa è successo dalla dietologa"

Nel corso della puntata la conduttrice ha voluto ricordare Bruno Arena, il comico dei Fichi d’India scomparso questa mattina all’età di 65 anni. "A proposito di cuore, perché lui ne aveva veramente tanto, era una persona carina, gentile, disponibile - ha esordito -, oggi se n’è andato Bruno Arena dei Fichi d’India. Facciamo un grande applauso e lo ricordiamo con grande affetto. Era sempre molto affettuoso con me e mi faceva molto ridere".

"Un dolore forte, spezzata in due": la rivelazione toccante della Clerici

E ancora: "Purtroppo è così, questa è la vita". Anche la collega Eleonora Daniele ha salutato con grande affetto l'attore durante Storie Italiane, dopo che il figlio ha annunciato a tutti la dolorosa notizia: "È orrenda - l'ha definita - perché quando un artista ci lascia, diventiamo tutti più poveri".