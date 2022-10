Antonella Clerici, il dolore in diretta: "Ecco cosa voglio oggi"

Francesco Fredella 19 ottobre 2022 a

La morte di Franco Gatti de "I ricchi e poveri" ha lasciato tutti senza parole. Un grande vuoto. Incolmabile. Anche Antonella Clerici, regina del mezzogiorno televisivo, ne parla nel corso del suo programma. E dice: “Vorrei che lei oggi metta tante canzoni dei Ricchi e Poveri. Perché li amo moltissimo, per salutare Franco che se n’è andato e mandare un grande abbraccio da parte mia ad Angelo, Angela e Marina. Grazie per tutta la gioia che ci avete dato con le vostre canzoni”.



In pratica la Clerici dedica la puntata intera alla musica e a Franco Gatti: “Le canzoni ci tengono compagnia”. Tutto vero. Le canzoni de I ricchi e poveri tengono compagnia a intere generazioni.

Poi partono i Maneskin. "È la mia canzone preferita in assoluto”, dice ancora Antonella Clerici parlando dell'ultimo pezzo della band, che s'intitola "The Loneliest". Una canzone amata da tutti e anche dalla conduttrice di Rai1. “Grazie maestro che apre con la mia canzone in assoluto preferita dei Maneskin”. Il prossimo 31 ottobre inizierà il tour mondiale dei Maneskin che hanno annunciato due stadi in Italia, all'Olimpico e San Siro, nel 2023. I biglietti sono già andati a ruba.