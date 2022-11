Ballando, "tra caz*i e maiale": l'affondo di Selvaggia contro la Zanicchi

27 novembre 2022 a

"Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo": Selvaggia Lucarelli interviene su quanto successo ieri in puntata a Ballando con le Stelle. La giornalista, infatti, ha definito le uscite della Zanicchi nel corso del programma come "squallide" e per questo si è scatenato il putiferio. Contro di lei e a difesa della cantante si è schierato il giudice Mariotto. "C’è una concorrente, Iva Zanicchi, che balla per modo di dire e che racconta barzellette tra ca**i e maiale da settimane - ha scritto la Lucarelli su Facebook -. È show, dicono quelli che dovrebbero giudicare il ballo. Ok, aspettiamo di vedere un futuro concorrente di “La sai l’ultima” gareggiare con un tango. Nel frattempo le scappano due tro*a rivolti a una giurata".

"Ieri la concorrente racconta l’ennesima barzelletta sporca tra cappelle e organo del prete - ha continuato la giornalista -. La giurata dice che forse Iva poteva alternare tutto questo con corde più serie, perché così diventa squallida. Nel senso proprio di ciò che è avvilente. Si va in pubblicità. Mariotto va a fumare. Rientra e a freddo urla: “Come ti permetti di dare della squallida a questa signoraaaa che nonostante i suoi problemi sta qui a sorridere (lei eh, non io), sei una scimmia che lancia escrementi ovunque!”. E qui i piedi sono al posto della testa, tutto capovolto".

"IVA Zanicchi difesa dal mio terribile “squallida” e “lei che NONOSTANTE IL MOMENTO DIFFICILE È LÌ”. LEI. Silenzio dei più, “giusto!”, da altri lì seduti. Per un attimo mi sento Soumahoro, penso “Lorenzo CA**O CANCELLA SUBITO QUELLE SCARPE VALENTINO DA INSTAGRAM”. Nessuno che provi a far notare che la realtà non è una clessidra, se la giri NON è uguale, è al contrario. Io nel frattempo vedo un sacco di piedi. Teste per aria. Anche tante persone a casa, per fortuna, vedono la stessa cosa. E un po’ mi viene da ridere. Sembra una barzelletta. Meglio di quelle di Iva però", ha chiosato la Lucarelli.