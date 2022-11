Maria De Filippi, "non è che questa...?": cosa pensa davvero della Celentano

27 novembre 2022 a

"Quando Maria vede che mi trucco di più e metto vestitini particolari pensa: ‘Non è che questa si è trovata qualcuno?’. Io la lascio nel dubbio”: Alessandra Celentano si confessa in un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La professoressa di ballo più temuta della scuola di Amici, in realtà, sarebbe single adesso. In una recente intervista ha ammesso anche di essere sola da tredici anni e non per scelta.

“Non mi sono mai accontentata, figurarsi se lo faccio a 56 anni” ha raccontato, sottolineando poi: “Sono molto difficile, sia dal punto di vista fisico sia della personalità”. Ha ammesso di essere stata abituata bene in passato e di essere anche molto seria. Poi, senza peli sulla lingua, la Celentano ha ammesso di non essersi pentita di aver rivelato di essere single da molto tempo. “Molta gente non ha il coraggio di dire certe cose. Io me ne frego. Alcuni hanno commentato: ‘È così acida perché non fa l’amore’. Lo trovo di una pochezza infinita”.

Infine, parlando del talent di Canale 5, ha sottolineato che il programma regala un’opportunità unica di crescita professionale e personale. Sulla sua personale esperienza invece: “Io preferirei scaldarmi meno, ma credo che sia dovuto all’amore per il nostro lavoro e per i nostri ragazzi”.