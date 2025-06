Mauro Corona, racconto impensabile: "A processo per terrorismo"

"Quando era ubriaco picchiava prima noi, poi mia madre Lucia". Inizia così il doloroso racconto di Mauro Corona. Lo scrittore, come spesso rivelato, non ebbe un'infanzia semplice. Tra le cause il padre violento: "Tre volte la mandò in coma. Un giorno lei se ne andò. La vidi salire su un furgoncino rosso. Io avevo sei anni, mio fratello Felice cinque e Richetto, il più piccolo, solo quattro mesi. Era il 1956. Sarebbe tornata sette anni dopo".

Al Corriere della Sera l'alpinista ripercorre alcuni fatti più o meno noti della sua vita. Come i numerosi processi che lo hanno visto protagonista. "Una quindicina. Tre per bracconaggio, due per ubriachezza molesta, uno per bestemmie in luogo sacro e uno per sequestro di persona, vado a memoria".