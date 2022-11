L'Aria Che Tira, lo sfogo duro della Merlino: "Guardate e risparmiateci questo"

28 novembre 2022 a

a

a

Myrta Merlino si scatena a L'Aria che Tira. La conduttrice è rimasta piuttosto sotto choc per le immagini terribili che arrivano ogni ora da Ischia. Il bilancio die morti per il momento è di otto vittime e si cercano ancora almeno 4 dispersi. E nel corso della puntata dell'Aria Che Tira andata in onda oggi, la Merlino si è sfogata con parole durissime: "Quanto è accaduto a Ischia ha davvero poco a che fare con gli eventi atmosferici. Questa tragedia ha molto a che fare con la mano dell'uomo, con la follia di costruire dove non si può e non si deve, nel rifiuto di ogni regola e di ogni prevenzione", ha affermato la Merlino in diretta.



"Svegliatevi! Per uscire di casa deve arrampicarsi!": Myrte Merlino fa a pezzi il big del Pd | Video

Poi ha rincarato la dose: "Guardate e risparmiateci la retorica del disastro naturale e della catastrofe improvvisa£. Ma non finisce qui. La conduttrice, fortemente scossa per quanto accaduto sull'isola campana non usa giri di parole e afferma: "Mia nonna diceva 'Qua succede una Casamicciola', costruire in luoghi sbagliati non aiuta nessuno".

"Non la riconosco più. Da quando è in politica...": colpo bassissimo contro Bagnai

Insomma cronaca di una tragedia annunciata che di fatto ha colpito un territorio noto per il suo turismo ma anche per un abusivismo selvaggio che di fatto è anche la causa di questo dramma che con grande coraggio tutta la popolazione di Ischia sta affrontando cercando di ripartire mettendosi alle spalle quella terribile colata di fango che ha sconvolto un'intera comunità.