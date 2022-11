Antonella Clerici, sfogo durissimo: "Vedo certe bocche, mamma mia"

Francesco Fredella 29 novembre 2022 a

a

a

Parla Antonella Clerici e tutto fa notizia. Tutto finisce in Rete e sui siti. "Vedo certe bocche rifatte, mamma mia!”, dice la conduttrice di Rai1 in una lunga intervista a Il Messaggero. “Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi…”, ammette. Insomma, la conduttrice non fa mistero e svela di farsi qualche ritocchino (come tantissime donne e uomini della tv o dello sport). Però, Antonella non accetta l'esagerazione. Non vuole vedere gente trasformata in giro a causa del bisturi.

"Ecco il nome di chi non mi ha fatto le condoglianze": bomba su Ballando



Nella lunga intervista parla di tutto. Anche di intimità. E racconta: "Quantità e qualità sono importanti, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore. E anche una certa dose di trasgressione, perché no?”. Allora Il Messaggero indaga e cerca di capire qualcosa di più. Magari un travestimento a letto per trasgredire? “Certo, anche questo. Ognuno trova il suo modo per stare bene assieme…”, ammette.

"Niente sesso? Cos'ho visto in convento", l'ex Suor Cristina spiega tutto



La conduttrice affronta anche il tema Enrico Montesano, eliminato da Ballando con le stelle per aver indossato una t-shirt che inneggia al fascismo. “Non credo che abbia deciso solo Milly Carlucci”, racconta la Clerici. “Non lo so, bisogna trovarcisi nelle situazioni. Non credo che abbia deciso solo lei: chissà quante riunioni ci sono state e che pressioni…”. Il pubblico ama da sempre i suoi programmi, che fanno compagnia a milioni di italiani al mattino. Antonella, che ha presentato anche Sanremo, è garanzia di qualità e di share: il suo programma su Rai1 va benissimo. E, secondo rumors, sarà riconfermata anche nella prossima stagione.